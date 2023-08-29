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СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ПЕРМИ: ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОБЪЯВИЛА "ВОЙНУ" УЧАСТНИКАМ СВО

СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ПЕРМИ: ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОБЪЯВИЛА "ВОЙНУ" УЧАСТНИКАМ СВО

В столице Прикамья уже четвертый месяц не утихает скандал: одна из тамошних элитных школ стала местом, где патриотам пришлось биться за детей с директором.

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Комментарии
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Марина
дамочка, не хочу вас смущать...но с тех пор прошло почти 30 лет...и уверяю вас, изменилось очень много, в том числе и &quot;добровольный&quot; взнос. За это, знаете ли, можно и сесть по статье вымогательство!!!!! Скажите, а у вас примеров из 60-70-х нет?
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10 час.
ЮВ
Юрий Во
Конечно, руководителем школы должен быть патриот. Только что под этим словом подразумевается - это отдельный вопрос. Если это патриот &quot;по-кремлевски&quot; - то это единица Единой Вертикали Власти, т.е. &quot;в доску&quot; преданный начальству, часто очень недалекий, с сомнительным уровнем компетенции индивид.  Настоящий патриот - это человек со своим мнением, готовый его отстаивать против своего начальства, если начальство откровенно тупит. Ног таких очень мало. Мало, кто готов потерять доступ к &quot;кормушке&quot;, отстаивая свое мнение....
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5 час.
ВМ
Василий Михайленко
Возомнила о себе, что поднялась главою непокорной выше Александрийского Столпа! Ан хуй там начинал!
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1 час.

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