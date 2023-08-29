СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ПЕРМИ: ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОБЪЯВИЛА "ВОЙНУ" УЧАСТНИКАМ СВО

дамочка, не хочу вас смущать...но с тех пор прошло почти 30 лет...и уверяю вас, изменилось очень много, в том числе и "добровольный" взнос. За это, знаете ли, можно и сесть по статье вымогательство!!!!! Скажите, а у вас примеров из 60-70-х нет?

ЮВ

Юрий Во

Конечно, руководителем школы должен быть патриот. Только что под этим словом подразумевается - это отдельный вопрос. Если это патриот "по-кремлевски" - то это единица Единой Вертикали Власти, т.е. "в доску" преданный начальству, часто очень недалекий, с сомнительным уровнем компетенции индивид. Настоящий патриот - это человек со своим мнением, готовый его отстаивать против своего начальства, если начальство откровенно тупит. Ног таких очень мало. Мало, кто готов потерять доступ к "кормушке", отстаивая свое мнение....