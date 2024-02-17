Захарова: Зеленский умеет воевать только за деньги и только против мирных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки произошел потому, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение умеют вести боевые действия только за большие деньги и только против мирных граждан.