Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки произошел потому, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение умеют вести боевые действия только за большие деньги и только против мирных граждан.
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