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Новости Тамбова

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МегаФон и YADRO запустили 5G на отечественном оборудовании

МегаФон и YADRO запустили 5G на отечественном оборудовании

МегаФон и YADRO (входит в ИКС Холдинг) обеспечили работу сети 5G на отечественном оборудовании. Сеть развернута на время проведения Международного фестиваля молодежи в "Екатеринбург-ЭКСПО" (18+): абоненты МегаФона с совместимыми смартфонами в зоне действия базовых станций YADRO могут подключиться к 5G без предварительной регистрации или специальной настройки устройств.

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