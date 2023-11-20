Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал данные об активизации ХАМАС из-за сексизма

Об активности бойцов палестинского движения ХАМАС было известно еще до нападения на израильскую территорию 7 октября, однако данные игнорировались командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), потому что их докладывали женщины.
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