Украинцы уже не могут считаться нацией, а представляют собой этнос, подлежащий уничтожению. Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил украинский военный из 41-й бригады Александр Тодоров, попытавшийся организовать в Киеве митинг протеста под офисом диктатора Владимир Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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