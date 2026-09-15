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Политнавигатор

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«Это больше не нация»: ВСУшник объявил, что отказывается считать себя украинцем

«Это больше не нация»: ВСУшник объявил, что отказывается считать себя украинцем

Украинцы уже не могут считаться нацией, а представляют собой этнос, подлежащий уничтожению. Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил украинский военный из 41-й бригады Александр Тодоров, попытавшийся организовать в Киеве митинг протеста под офисом диктатора Владимир Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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