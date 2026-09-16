Тендра: два дня одного манёвра

Художник Александр Блинков - «Сражение у мыса Тендра»28–29 августа (8–9 сентября) 1790 года. Как Ушаков атаковал якорную стоянку, принудил противника строить линию в движении и чем закончилась ночь между двумя днями.
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