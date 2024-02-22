В нижегородской школе №94 открыли арт-объект, посвященный защитникам Отечества

Ко Дню защитника Отечества в рамках всероссийской акции «Лица Героев» в школе №94 Нижнего Новгорода активисты движения «Волонтёры Победы» создали арт-объект с портретами бывших учеников школы — участника специальной военной операции Романа Богачёва и участника вооруженного конфликта в Чеченской Республике Алексея Чиркина.
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