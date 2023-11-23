Аудиторы рассказали о снижении доли нефтегазовых доходов бюджета РФ до минимума

РИАМО - 23 ноя. В январе-сентябре этого года нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ составили 28,3% всех поступлений, их доля сократилась почти на 15 процентных пунктов, если сравнивать с таким же периодом год назад, сообщает РБК.