Аудиторы рассказали о снижении доли нефтегазовых доходов бюджета РФ до минимума

РИАМО - 23 ноя. В январе-сентябре этого года нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ составили 28,3% всех поступлений, их доля сократилась почти на 15 процентных пунктов, если сравнивать с таким же периодом год назад, сообщает РБК.
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