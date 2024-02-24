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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Капитан ХК "Динамо-Алтай" пожаловался на необоснованный хейт в соцсетях

Капитан ХК "Динамо-Алтай" пожаловался на необоснованный хейт в соцсетях

Александр Ремов говорит, что ему постоянно пишут гадости после неудачных игр Капитан хоккейной команды "Динамо-Алтай" Александр Ремов во время пресс-конференции, посвященной итогам выступления в сезоне ВХЛ, пожаловался на необоснованную критику от болельщиков в социальных сетях.

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