Капитан ХК "Динамо-Алтай" пожаловался на необоснованный хейт в соцсетях

Александр Ремов говорит, что ему постоянно пишут гадости после неудачных игр Капитан хоккейной команды "Динамо-Алтай" Александр Ремов во время пресс-конференции, посвященной итогам выступления в сезоне ВХЛ, пожаловался на необоснованную критику от болельщиков в социальных сетях.