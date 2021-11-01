Популярные статьи

Свежие комментарии

  • семен семенович
    дефективнаяЭкоактивистка Тун...
  • Василий
    Выбор Европы между газом по СП-2 и замерзающей собственной задницей очевиден - что и следует из логики воя укропатрио...Политолог Сатанов...
  • Алекс ZLOYBOY
    На Украине есть такое выражение: "Такэ малэ турчиня, а вже турчыть"... Турчинов! Срочно беги в канаду или в другие п...Турчинов указал н...

New York Times сообщила о закрытых переговорах России и США по кибербезопасности

New York Times сообщила о закрытых переговорах России и США по кибербезопасности

Россия и Соединенные Штаты проводят переговоры по кибербезопасности за закрытыми дверями. С американской стороны их возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, сообщила газета The New York Times.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх