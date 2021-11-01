New York Times сообщила о закрытых переговорах России и США по кибербезопасности

Россия и Соединенные Штаты проводят переговоры по кибербезопасности за закрытыми дверями. С американской стороны их возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, сообщила газета The New York Times.
Россия и Соединенные Штаты проводят переговоры по кибербезопасности за закрытыми дверями. С американской стороны их возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, сообщила газета The New York Times.
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