Как удалить вмятину на паркете: легкий метод отремонтировать паркет и не оставить следа

Упавшая тяжелая гантель, ножка массивного шкафа или случайный удар могут оставить на идеальном паркете досадную вмятину.
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