В Петербурге расцвели первые подснежники (фото)

А в некоторых районах появились грибы. В Северную столицу постепенно приходит весна. Теплый атмосферный фронт уже разбудил природу — расцвели первые подснежники, а кое-где появились грибы, отмечают горожане.
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