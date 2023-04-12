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Директор МИНГ Мартынов нашел связь между утечкой документов Пентагона и диверсией на «СП»

Директор МИНГ Мартынов нашел связь между утечкой документов Пентагона и диверсией на «СП»

Слив секретных документов Пентагона мог оказаться попыткой Вашингтона отвлечь внимание от расследования журналиста Сеймура Херша о диверсии на трубопроводах «Северного потока», сообщил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

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