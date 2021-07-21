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Дым от лесных пожаров на западе США дошел до Нью-Йорка

Дым от лесных пожаров на западе США дошел до Нью-Йорка

Дым от лесных пожаров на западе Соединенных Штатов, в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния, дошел до Восточного побережья страны и вскоре накроет Нью-Йорк, сообщает The New York Post со ссылкой на старшего метеоролога Accuweather Карла Эриксона.

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