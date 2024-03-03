400-сильная Лада, которая на самом деле Lexus

Неприметный ВАЗ-2104 давно заслужил звание самого народного дачного автомобиля. Сколько досок, внуков и старых журналов было перевезено им из городов на дачные участки, где журналы шли на растопку печки, которая грела внуков, а доски, так и не пригодившись, гнили под сараем.
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