400-сильная Лада, которая на самом деле Lexus

Неприметный ВАЗ-2104 давно заслужил звание самого народного дачного автомобиля. Сколько досок, внуков и старых журналов было перевезено им из городов на дачные участки, где журналы шли на растопку печки, которая грела внуков, а доски, так и не пригодившись, гнили под сараем.