В Воронеже у мемориала в «Дубовке» обнаружили фото неонациста

Фотографию экстремиста Максима Марцинкевич (в 2014 году признан экстремистом Кунцевским судом Москвы) обнаружили на мемориале жертв политических репрессий в микрорайне «Дубовка» под Воронежем общественники из группы «Защита культурного наследия Воронежа», 26 октября сообщают они в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».