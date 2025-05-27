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52-летняя Гвинет Пэлтроу похвасталась фигурой в бикини

52-летняя Гвинет Пэлтроу похвасталась фигурой в бикини

Американская актриса Гвинет Пэлтроу похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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