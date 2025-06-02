Россия получила украинский меморандум о мирном урегулировании конфликта

Свой проект меморандума Москва представит в ходе встречи делегаций 2 июня Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, подтвердил получение меморандума Украины о мирном решении конфликта.
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