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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россия получила украинский меморандум о мирном урегулировании конфликта

Россия получила украинский меморандум о мирном урегулировании конфликта

Свой проект меморандума Москва представит в ходе встречи делегаций 2 июня Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, подтвердил получение меморандума Украины о мирном решении конфликта.

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