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Как октябрьские закупки валюты для ФНБ повлияют на курс рубля

Как октябрьские закупки валюты для ФНБ повлияют на курс рубля

Когда смотришь на табличку Министерства финансов РФ, невольно задумываешься о тех механизмах, которые ежедневно двигают курс национальной валюты.

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