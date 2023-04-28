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Шеф-повар назвал два лучших маринада для шашлыка

Шеф-повар назвал два лучших маринада для шашлыкаПодготовиться к майским праздникам стоит заранее. Какой маринад сделать для шашлыков, чтобы мясо получилось сочным и нежным?Шеф-повар Ефим Дьяченко рассказал, как лучше всего мариновать шашлык.

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