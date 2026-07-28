Водители общественного транспорта в очередной раз в шоке. Какие нервы нужно иметь, чтобы работать в таких условиях.
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Водители общественного транспорта в очередной раз в шоке. Какие нервы нужно иметь, чтобы работать в таких условиях.