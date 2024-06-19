«Лето в Москве»: в столице прошел открытый чемпионат по аджилити

Турнир «Кубок столицы» прошел для 70 спортивных пар более чем из 10 регионов России и Республики Беларусь Первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации по аджилити стал ярким праздником для всех любителей с четвероногих в Москве.
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