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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-гонщик «Ф-1» Дорнбос: «О будущем Ферстаппена в «Ред Булл» объявят в Зандворте, вероятно»

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос считает, что на предстоящем Гран-при Нидерландов (21-23 августа) «Ред Булл» может подтвердить продолжение сотрудничества с Максом Ферстаппеном на ближайшие два года.

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