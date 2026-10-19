Сергей Юран после поражения «Урала» от «Нижнего Новгорода» со счётом 1:2 в 14-м туре Лиги PARI намерен передать материалы о судействе в департамент защиты игры, действующий в РФС, а не в ФСБ, куда он ошибочно адресовал свою жалобу.
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