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Царьград

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Военный блогер обвинил Владимира Соловьёва в "работе на врага". В ответ понеслось: "И чё?"

Военный блогер обвинил Владимира Соловьёва в "работе на врага". В ответ понеслось: "И чё?"

Военный блогер Юрий Подоляка обвинил телеведущего Владимир Соловьёв в "работе на врага" после его высказывания об ударе возмездия по Харькову, Одессе, Николаеву и Киеву.

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