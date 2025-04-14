УАЗ Патриот и Пикап: свои дизель, раздатка и коробка

К концу 2025 года Ульяновский автомобильный завод планирует представить обновленные версии популярных моделей Патриот и Пикап, оснащенные российскими агрегатами, включая дизельный двигатель, коробку передач и раздаточную коробку.
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