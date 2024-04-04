Семья Дональда Трампа: дети - часть 3 27 марта 3,7K прочитали Семья Дональда Трампа: все о его родителях, братьях и сестрах, женах и детях - часть 1 BrandsVillage27 марта Семья Дональда Трампа: жены - часть 2 BrandsVillage27 марта Дети Дональда Трампа Дональд Джон Трамп младший, 46 лет Дональд Джон Трамп-младший родился в Нью-Йорке 31 декабря 1977 года и является старшим ребенком Дональда-старшего и покойной Иваны Трамп.