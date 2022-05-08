«Кинули, как мясо»: боец ВСУ рассказал, как в украинской армии используют больных

Сложивший оружие боец Вооруженных сил Украины рассказал как сложил оружие и выразил мнение по поводу использования больных военнослужащих для выполнения боевых задач.
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