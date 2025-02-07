Келлог заявил, что Украине и России для урегулирования придется пойти на уступки

Украине и Российской Федерации для урегулирования придется пойти на уступки. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил Кит Келлог, спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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