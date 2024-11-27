Правительство не поддержало проект закона об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

Это была инициатива фракции «Справедливая Россия – За правду» Правительство не поддержало законопроект фракции «Справедливая Россия – За правду» об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности, сообщает ТАСС.
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