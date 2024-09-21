Добрый Мир
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Добрый Мир

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Обстановка в Курской области на 21 сентября: что творят иностранные наемники на русской земле и каково главное обещание Кремля жителям Курской области

Обстановка в Курской области на 21 сентября: что творят иностранные наемники на русской земле и каково главное обещание Кремля жителям Курской области

Наемники ВСУ расправлялись с людьми, «как с тараканами» REUTERS Сегодня 12K прочитали Перевалило за 15 тысяч – в российском Минобороны подсчитали потери ВСУ Российские подразделения за время боев в приграничных районах Курской области уничтожили более 15300 боевиков ВСУ.

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Комментарии
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Лев Добрый
Обещание - это очень хорошо, но для начала надо судить тех, кто допустил вторжение в Курскую область и судить надо очень жёстко, чтобы другим раздолбаям не повадно было!👍👈😜
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14 час.

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