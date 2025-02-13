США требуют от Украины доступ к недрам в обмен на помощь. Для чего Вашингтону нужны залежи «металла будущего»?

Заявление президента США Дональда Трампа, выразившего заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на предоставляемую стране помощь, поставило вопрос, связанный с указанными ресурсами в центр обсуждения путей прихода к соглашению по итогам конфликта.
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