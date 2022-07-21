СЦЦК: украинская артиллерия обстреляла Доломитное в ДНР

Вооруженные силы Украины с раннего утра начали обстрел территории Донецкой Народной республики. Под огнем вражеской артиллерии оказался населенный пункт Доломитное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Вооруженные силы Украины с раннего утра начали обстрел территории Донецкой Народной республики. Под огнем вражеской артиллерии оказался населенный пункт Доломитное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
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