Журналист Моррис: Киев хоронит солдат в братских могилах, чтобы не платить компенсации

Американский журналист Клейтон Моррис, выступил в эфире на своем шоу Redacted и сообщил о подлом поступке киевских властей, которые намеренно хоронят погибших в общих могилах, а затем объявляют их пропавшими без вести.
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