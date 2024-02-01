Военный рассказал о ситуации на одном из основных направлений в зоне СВО

Военный Дандыкин спрогнозировал хорошие известия с харьковского направления Россию ожидают хорошие известия с харьковского направления в ближайшее время, убежден военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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