"Такой не бери, ээээ!" Как выбрать арбуз: советы мигранта с челябинского рынка

Выбор спелого арбуза — настоящее искусство. Чтобы вместо сахарной мякоти не получить водянистый или недозрелый плод, стоит запомнить несколько простых правил.
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