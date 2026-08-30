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Царьград

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"Такой не бери, ээээ!" Как выбрать арбуз: советы мигранта с челябинского рынка

"Такой не бери, ээээ!" Как выбрать арбуз: советы мигранта с челябинского рынка

Выбор спелого арбуза — настоящее искусство. Чтобы вместо сахарной мякоти не получить водянистый или недозрелый плод, стоит запомнить несколько простых правил.

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