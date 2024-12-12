Екатерина Прокопьева поздравляет жителей Архангельска с Днём Конституции

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!Это основа нашего государства, которая гарантирует его стабильность и развитие, обеспечивает равенство прав и возможностей граждан, защиту национальных интересов и традиций нашего народа.
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