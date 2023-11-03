Бизнесмен Гуцериев: участники беспорядков в Махачкале творили произвол

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы творили произвол, забыв про традиции Кавказа. Они поставили под удар развитие туристического потенциала Дагестана, заявил в беседе с «Российской газетой» бизнесмен Михаил Гуцериев.
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