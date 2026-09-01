Участники «Московского долголетия» из Дмитровского готовятся к «Дню ходьбы»

Уже в эту субботу, 5 сентября, Москва превратится в одну большую спортивную площадку. Главным событием дня станет фестиваль «День ходьбы», и жители нашего района, участники проекта «Московское долголетие», намерены присоединиться к многочисленной команде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Полицейские нашли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым