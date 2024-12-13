Обогатившийся на бронежилетах для армии бизнесмен признал вину

Глава компании «Пикет» Есипов признал вину по делу о бракованных бронежилетах Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал вину по уголовному делу о поставке бракованных бронежилетов для Вооруженных сил РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.