Обогатившийся на бронежилетах для армии бизнесмен признал вину

Глава компании «Пикет» Есипов признал вину по делу о бракованных бронежилетах Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал вину по уголовному делу о поставке бракованных бронежилетов для Вооруженных сил РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
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