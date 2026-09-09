Huntportal.ru
ОхотаОружиеВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Huntportal.ru

28 подписчиков

Последний трофей Ирана. Охота на ларистанского муфлона

Последний трофей Ирана. Охота на ларистанского муфлона

Это рассказ о нашей очередной охотничьей экспедиции в Иран. Нашу задачу трудно было бы назвать простой – Денис планировал закрыть три позиции в турнирных таблицах Клуба горных охотников и Grand Slam Club Ovis.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым