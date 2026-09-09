Последний трофей Ирана. Охота на ларистанского муфлона

Это рассказ о нашей очередной охотничьей экспедиции в Иран. Нашу задачу трудно было бы назвать простой – Денис планировал закрыть три позиции в турнирных таблицах Клуба горных охотников и Grand Slam Club Ovis.
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