Итоги встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна: что Бишкек оставил Москве?

Переговоры на высшем уровне продолжатся в ближайшее время Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна в Бишкеке не завершила кризис в армяно-российских отношениях, но впервые придала ему более определённую форму.
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