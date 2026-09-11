БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Итоги встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна: что Бишкек оставил Москве?

Итоги встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна: что Бишкек оставил Москве?

Переговоры на высшем уровне продолжатся в ближайшее время Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна в Бишкеке не завершила кризис в армяно-российских отношениях, но впервые придала ему более определённую форму.

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