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Шаповалова дисквалифицировали с матча с Шелтоном в Вашингтоне за срыв на болельщика

Шаповалова дисквалифицировали с матча с Шелтоном в Вашингтоне за срыв на болельщика

Дениса Шаповалова сняли с четвертьфинала турнира в Вашингтоне против Бена Шелтона. После ошибки при счете 3:5 на тай-брейке второго сета Шаповалов бросил ракетку на корт и сорвался на болельщика.

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