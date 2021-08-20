На форуме «Армия-2021» военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине представят свои изобретения в рамках проекта «Кулибин»

На форуме «Армия-2021» военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине представят свои изобретения в рамках проекта «Кулибин»

Все изобретения и рационализаторские предложения неоднократно проходили испытания во время проведения тактических и тактико-специальных учений.

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