ФСБ задержала россиянина за переводы криптовалюты террористам на Украине

РИА Новости/ФСБ РФ ФСБ задержала в Нижнем Новгороде 23-летнего россиянина, подозреваемого в переводах криптовалюты террористической организации на Украине, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
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