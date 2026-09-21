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Выборы прошли: почему россиянам не стоит ждать мобилизации

Выборы прошли: почему россиянам не стоит ждать мобилизации

Будет ли осенняя мобилизация с 1 октября 2026 года, слухи о которой продолжают расходиться по социальным сетям? В соцсетях говорится о якобы "инсайдерской информации" о новой волне мобилизации.

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