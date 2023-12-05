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250 величайших гитаристов всех времен - 4

250 величайших гитаристов всех времен - 4

Большой, долгий марафон гитаристов которые использовали все дары, данные им Богом, в великолепных песнях и альбомах, меняющих правила игры продолжается , начало, выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь ,      220    Courtney Barnett   Способность певицы и автора песен в стиле инди-рока Кортни Барнетт (Courtney Barnett) переходить от замысловатого мелодичного перебора пальцами к неистовым соло в стиле гаражного рока делает ее остроумное повествование еще более динамичным.

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