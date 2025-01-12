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За неделю до инаугурации Трампа Байден продлил на полтора года особый статус украинцев в США

За неделю до инаугурации Трампа Байден продлил на полтора года особый статус украинцев в США

The New York Times  пишет, что администрация Байдена в последние дни своего пребывания в Белом доме продлила на полтора года Статус временной защиты, который распространяется на миллион человек, включая и украинских беженцев в Штатах.

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