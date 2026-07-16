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Из крана холодной воды течёт горячая — основные причины и решения

Из крана холодной воды течёт горячая — основные причины и решения

В квартирах и домах по всему Казахстану — от Алматы и Астаны до Шымкента, Караганды и Актау — жильцы иногда сталкиваются с неожиданной ситуацией: из крана холодной воды вместо прохладной струи начинает течь тёплая или даже горячая вода.

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