Из крана холодной воды течёт горячая — основные причины и решения

В квартирах и домах по всему Казахстану — от Алматы и Астаны до Шымкента, Караганды и Актау — жильцы иногда сталкиваются с неожиданной ситуацией: из крана холодной воды вместо прохладной струи начинает течь тёплая или даже горячая вода.