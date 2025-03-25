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Сенатор инициирует ограничение онлайн-кредитов до 100 тысяч рублей

Сенатор инициирует ограничение онлайн-кредитов до 100 тысяч рублей

Банк России и Министерство финансов РФ выражают опасения, что ограничение суммы потребительских кредитов до 100 тысяч рублей при онлайн-выдаче может снизить доступность займов и финансовых услуг для граждан, а также негативно сказаться на правах заемщиков и кредиторов.

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